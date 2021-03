Corriere della Sera: "Il Milan B dei ragazzi del '99 per compiere l'impresa contro il Man United"

Missione difficile ma non impossibile per il Milan che dovrà fare di necessità virtù a Old Trafford visti i tanti assenti. Scrive il Corriere della Sera: "Il Milan B dei ragazzi del '99 per compiere l'impresa contro il Man United". Pioli si affida alla meglio gioventù rossonera per una sfida che in passato ha suscitato grandi emozioni e che ora vedrà contrapposte due grandi del calcio europeo che stanno cercando di tornare ai fasti di un tempo. Cinque titolari su 11 saranno del 1999. Anche per Solskjaer i problemi non mancano: fuori Pogba, Mata e Rashford.