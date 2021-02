Corriere dello Sport: "L'Inter ora è un blocco unico. Come con Mourinho nell'anno del triplete"

Il Corriere dello Sport si concentra sul momento dell'Inter di Antonio Conte e fa un paragone importante: "L'Inter ora è un blocco unico. Come con Mourinho nell'anno del triplete". La strategia del fortino in casa Inter paga. Accadde qualcosa di simile con Mourinho nell'anno del Triplete. Le difficoltà affrontate in queste settimane da Conte e dai suoi, complice la situazione societaria, il ritardo dei pagamenti, ha di fatto permesso al tecnico di formare un blocco unico che ha un solo obiettivo: vincere lo Scudetto. Il ruolo di Conte è stato fondamentale. Le tensioni create la scorsa stagione sono sparite. Il tecnico nerazzurro inoltre ha capito le difficoltà di un'estate con poche vacanze e le difficoltà per una preparazione atletica ridotta e quando possibile ha concesso dei giorni liberi ai suoi ragazzi, annullando spesso il ritiro pre-partita, mosse gradite dallo spogliatoio. E' stata importante anche l'area tecnica, che si è compattata nonostante l'impossibilità a fare mercato. La presenza di Marotta, che insieme a Piero Ausilio ha condotto la trattativa per gli stipendi, è stata fondamentale.