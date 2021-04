Corriere dello Sport: "Napoli, ko amarissimo. Rimpianti e solo un po' d'ansia per la Juve"

"Napoli, ko amarissimo. Rimpianti e solo un po' d'ansia per la Juve" scrive il Corriere dello Sport: in edicola stamani. E' la serata dei rimpianti per il Napoli di Gattuso, ko in casa della Juve e ora costretto nuovamente a correre per non restare fuori dalla Champions League. La sconfitta non compromette il cammino degli azzurri ma ora bisognerà tornare a marciare come nelle ultime settimane. Il Napoli ieri si è scosso dopo un'ora di gioco. Gattuso si è giocato l'all-in con Mertens alle spalle di Osimhen, Politano e Insigne esterni, Zielinski e Fabian Ruiz in mezzo al campo. Il Napoli ha risorse, fa pressione ma infila l'ansia negli occhi della Juve solo nei minuti finali, quando Chiellini commette il fallo di rigore. Ma è troppo tardi.