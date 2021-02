Corriere di Bologna in vista del derby: "Rossoblù a Parma per riscattarsi"

vedi letture

Derby emiliano in programma oggi in Serie A, il Bologna fa visita al Parma alla ricerca di una vittoria. Il Corriere di Bologna oggi in edicola dedica spazio anche al calcio in prima pagina e in taglio alto titola così: "Rossoblù a Parma per riscattarsi".