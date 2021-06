Corriere di Torino: "Juve, Allegri punta la difesa. Milenkovic o Romagnoli in entrata"

Grandi manovre in difesa per la Juventus dopo il ritorno in panchina di Allegri. Una delle priorità del tecnico - scrive oggi il Corriere di Torino - è blindare De Ligt: accanto all'olandese si alterneranno Bonucci e Chiellini, quest'ultimo in procinto di prolungare di un altro anno il contratto che lo lega ai bianconeri. In uscita c'è invece Demiral, desideroso di avere più spazio: tra i profili sondati per sostituirlo ci sono Milenkovic della Fiorentina e il rossonero Romagnoli. L'alternativa (più difficile) è Rugani, di rientro dal prestito al Cagliari. Il suo futuro - aggiunge il quotidiano - verrà valutato nei prossimi giorni, insieme a quello di altri possibili "esuberi" come Perin, De Sciglio e Pellegrini.