Corriere Fiorentino: "Alta tensione. La sfida salvezza col Parma mentre i tifosi contestano"

Non è un periodo semplice per la Fiorentina, invischiata in una zona di classifica a cui di certo non aspirava. Così la sfida contro il Parma di oggi è una vera e propria sfida salvezza, come scrive anche il Corriere Fiorentino in prima pagina, dando spazio al calcio in taglio alto: "Alta tensione. La sfida salvezza con il Parma mentre i tifosi contestano".