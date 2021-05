Corriere Fiorentino verso il Napoli: "Iachini saluta il Franchi e svela 'Sul rinnovo ho detto io no'"

Ultima stagionale al Franchi per la Fiorentina, impegnata oggi ad ora di pranzo nel big match contro il Napoli. Sarà l'ultima in assoluto nello stadio di casa per Giuseppe Iachini, che a fine stagione andrà via. Ma ieri in conferenza stampa ha svelato un particolare. A riportarlo è il Corriere Fiorentino: "Iachini saluta il Franchi e svela: 'Sul rinnovo ho detto io no a Commisso'".