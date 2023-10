Gazzetta sul Milan: "Krunic, Loftus e Kalulu ok: spinta turnover tra Juve e PSG"

Ripresa di fuoco per il Milan dopo la pausa per le Nazionali. In 7 giorni, infatti, i rossoneri avranno questo trittico di fuoco: Juve in casa, trasferta decisiva a Parigi, trasferta a Napoli. Tre match chiave sia per la corsa scudetto che in ottica Champions, nel corso dei quali sarà fondamentale il turnover per mantenere sempre alto il livello della squadra.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, ci sono buone notizie dall'infermeria che possono aiutare nelle rotazioni. Pierre Kalulu, Ruben Loftus-Cheek e Rade Krunic, infatti, stanno recuperando dai rispettivi infortuni e dovrebbero essere disponibili per il big match contro la Juventus del 22 ottobre. In questi tre match spazio anche a dei giocatori non tra i più utilizzati: tra questi Jovic e Okafor che, dall'inizio o a gara in corso, avranno il compito di far rifiatare Giroud e Leao.