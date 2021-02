Il Corriere dello Sport: "L'Inter ha bisogno subito di un investitore da 200 milioni"

Le voci sulla cessione dell'Inter corrono anche troppo rapidamente. Come scrive il Corriere dello Sport, da giorno circola l'ipotesi di un finanziamento da 200 milioni per l'urgenza di liquidità ma è una strada dura, in salita. Chi potrebbe erogarlo? Non certo una banca bensì, nell'attuale situazione in cui non si vedono garanzie, solo qualcuno disposto a diventare domani azionista nerazzurro. Per intenderci: ci vorrebbe un'operazione simile a quella di Mr Li, a cui Elliot concesse 300 milioni in prestito al 12% essendo pronto a diventare proprietario del Milan. Ma Elliot è un private equity, non una banca. Resta viva la proposta BC Partners (per nulla incongruente se sono giuste le indiscrezioni) che includerebbe l'accollo del debito esistente, dato che i bond concedono ai possessori anche una facoltà di rimborso immediato in caso di cambio dell'azionista di controllo. Un finanziamento può dunque facilitare un'acquisizione ma difficilmente potrà risolvere i problemi societari dell'Inter.