Il Corriere di Torino: "Giampaolo salvo, per ora. E circolano i primi nomi per sostituirlo"

vedi letture

Alla fine del pareggio per 0-0 contro lo Spezia, il presidente del Torino Cairo era furibondo. Le dichiarazioni di ieri non hanno lasciato spazio a dubbi: "E' stata la peggiore partita della stagione". Per il momento Giampaolo si è guadagnato ancora un po' di tempo, ma intanto i nomi di Nicola, Semplici e Ventura circolano già da più di qualche ora. Sotto accusa c'è l'atteggiamento della squadra, che nonostante la superiorità numerica per gran parte del match, è stato messo in difficoltà dal più organizzato Spezia di Italiano. E' mancato il carattere e ora contro il Benevento, non c'è più spazio per gli errori. A riportarlo è il Corriere di Torino.