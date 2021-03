Il Mattino: "De Laurentiis e Gattuso, tregua per la Champions: l'addio può attendere"

"De Laurentiis e Gattuso, tregua per la Champions: l'addio può attendere", titola oggi in taglio alto Il Mattino. Dai malumori al patto tra il numero uno degli azzurri e l'ex tecnico del Milan: l'obiettivo Champions resta alla portata, e il Napoli si appresta a vivere una settimana decisiva per la sua stagione. I discorsi sul futuro della panchina, per il momento, sono rimandati.