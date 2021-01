Il Mattino in apertura: "Nessuno tocchi (per ora) il comandante Ringhio"

"Nessuno tocchi (per ora) il comandante Ringhio" è il taglio basso che l'edizione odierna de Il Mattino dedica al tecnico del Napoli. "Ci sta che De Laurentiis si sia infuriato dopo la sconfitta a Verona", si legge, "ma mettere eventualmente adesso in discussione Gattuso non ha senso perché vi sono degli interventi da fare sul campo (e anche in fretta) senza per questo considerare concluso il rapporto". La situazione attuale differisce da quella che portò all'esonero di Ancelotti in un dettaglio fondamentale: la squadra, allora, era contro l'allenatore, non ne condivideva i metodi di lavoro e le linee guida tattiche. Oggi non è così, e per questo, secondo il quotidiano, il lavoro di Gattuso "va difeso".