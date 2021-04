Il Mattino: "Napoli, ieri De Laurentiis è tornato a farsi sentire con Gattuso"

Ieri è stata una giornata di dialoghi e confronti in casa Napoli: all'indomani del k.o. con la Juventus, Gattuso e i suoi giocatori hanno avuto un lungo faccia a faccia a Castel Volturno. Il presidente De Laurentiis - scrive oggi Il Mattino - è tornato a farsi sentire con il suo tecnico, al quale ha ribadito i complimenti per la prestazione che aveva rivolto alla squadra tramite Twitter. L'idea condivisa da tutto lo spogliatoio azzurro è che le chance di conquistare un posto in Champions siano rimaste inalterate. Raggiungere l'obiettivo garantirebbe un'estate più serena, soprattutto sotto l'aspetto economico. Riguardo al suo futuro, invece, Rino Gattuso non fa trapelare nulla dai discorsi che fa al gruppo.