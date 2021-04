Il Mattino sugli azzurri: "Il Napoli va a 1000"

Altra vittoria per il Napoli, questa volta sulla Sampdoria e con le reti di Fabian Ruiz e Victor Osimhen, ed i ragazzi di mister Gattuso continuano a coltivare il sogno Champions. "Il Napoli va a 1000", scrive in prima pagina oggi Il Mattino. Sarà bagarre per la Champions League, con Milan, Atalanta, Juventus, Napoli, Lazio e Roma racchiuse in nove punti ad otto giornate dal termine. Margine di errore minimo, chi perderà punti resterà fuori dalla massima competizione per club.