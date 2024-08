Il Messaggero: "A Roma pazzi per il no di Dybala ai 75 milioni arabi: euforia in città"

"Pazzi per un no" si legge sulla prima pagina de Il Messaggero in merito alla vicenda Dybala. Romanisti in festa per il rifiuto di Dybala ai 75 milioni arabi. Si scatena l'euforia a Roma, nelle radio locali e sui social. Il no della Joya fa impazzire i tifosi giallorossi, festa nella notte. E' stato decisivo il ruolo della moglie. Ieri molti hanno avanzato l'ipotesi di dare la numero 10 della Roma a Dybala. Le norme della Lega di Serie A non permettono un cambio di numerazione durante la stazione e dunque la possibilità sembra destinata a tramontare. Però la sostanza dell'idea restituisce la misura dell'euforia della tifoseria giallorossa, che domenica è pronta a "riabracciare" il suo pupillo.