Il Messaggero: "Dzeko non vuole scusarsi con Fonseca e resta fuori dalla Roma"

Sulle pagine de Il Messaggero si analizza il futuro di Edin Dzeko. Se Edin resterà in giallorosso andrà trovato un compromesso con Fonseca. Pinto riuscì a sanare una situazione simile al Benfica con Taarabat. Il pesante insulto rivolto da Edin al tecnico merita secondo Paulo delle scuse. Non soltanto a lui ma a tutta la squadra. Il bosniaco è stato sollecitato anche dai compagni nel porgere delle scuse al tecnico ma per adesso Dzeko ha fatto muro. Se tuttavia lunedì sarà ancora nella Capitale, probabile che entri in scena anche il Ceo Fienga al quale è stato chiesto per il momento di non intervenire.