Il Messaggero: "La Lazio oggi a Bologna per dimenticare il Bayern"

vedi letture

"La Lazio oggi a Bologna per dimenticare il Bayern". Questo il titolo nel taglio alto della prima pagina che Il Messaggero dà in riferimento ai biancocelesti che oggi affrontano la squadra di Sinisa Mihajlovic. Dopo la sonora sconfitta casalina con i campioni del mondo, Immobile e compagni vogliono rifarsi in campionato e oggi alle 18:00 saranno in campo al Dall'Ara. Con una eventuale vittoria potrebbe salire momentaneamente al terzo posto in solitaria.