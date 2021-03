Il Messaggero: "Lazio-Torino, Lotito ha il campionato in mano. Serie A e FIGC tremano"

La decisione del giudice sportivo su Lazio-Torino è prevista tra giovedì e venerdì prossimo: una scelta, sottolinea Il Messaggero, che lascerà di certo qualcuno scontento. Si andrà dunque a processo: difficilmente verrà assegnata la vittoria alla Lazio, ma Lotito è pronto a battagliare fino in fondo. In queste condizioni il rischio è che trascorrano quattro mesi prima di un verdetto definitivo su una gara che potrebbe riscrivere sia la lotta per il vertice che quella per non retrocedere. Sorride invece il patron biancoceleste, "che ha subito un jolly nel cilindro per il processo tamponi", che avrà inizio il prossimo sedici marzo davanti al Tribunale Federale. "Guai a scherzare con le penalizzazione della Lazio quando Lotito ha il campionato in mano", chiosa il quotidiano.