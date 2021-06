Il Messaggero: "Roma, caccia al portiere. Frenata per Rui Patricio, c'è Gollini per Mou"

La Roma ha in mano Rui Patricio da due settimane, ma non accenna ad affondare il colpo. Se fino a qualche giorno fa - scrive oggi Il Messaggero - poteva sembrare una strategia per abbassare il prezzo, il fatto che Pinto abbia chiesto ai suoi collaboratori di stilare una lista di portieri più giovani cambia radicalmente lo scenario. E dunque non ci sarebbe da stupirsi se il nuovo portiere della Roma, alla fine, dovesse essere un altro rispetto al portoghese. A Trigoria non hanno intenzione di effettuare un grande investimento per il ruolo: la richiesta di 25 milioni dell'Udinese per Musso è fuori budget. Più abbordabile Gollini, che è stato offerto a più riprese. Il problema in questo caso non è l'ingaggio, né tantomeno il gradimento del giocatore, che accetterebbe di buon grado il trasferimento nella Capitale, ma la valutazione dell'Atalanta, che si aggira intorno ai 20 milioni.