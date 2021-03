Il Messaggero: "Roma, l'infortunio di Veretout è grave. Fuori almeno un mese e mezzo"

vedi letture

L'edizione odierna de Il Messaggero definisce "grave" l'entità dell'infortunio di Jordan Veretout, che dovrebbe restare ai box per un periodo non inferiore ai 40-45 giorni. Il francese ha avvertito dolore al flessore nell'azione del pari della Fiorentina di mercoledì sera: la diagnosi sarà ufficiale soltanto in giornata, ma se la risonanza magnetica confermerà quanto emerso dall'esame di ieri, l'ex viola resterebbe fuori un mese e mezzo. Perderebbe in questo modo gli ottavi di Europa League contro lo Shakhtar e circa cinque-sei gare di campionato: nello specifico quelle con Genoa, Parma, Napoli, Sassuolo, Bologna e probabilmente anche quella contro il Torino.