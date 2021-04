Il Romanista verso la sfida con il Bologna: "Vincere per vincere"

"Vincere per vincere". E' questo il titolo che Il Romanista propone in prima pagina in vista della sfida di oggi tra Roma e Bologna. Dopo il successo ad Amsterdam contro Ajax in Europa League, i giallorossi tornano a concentrarsi sul campionato e la corsa verso il quarto posto. Ci sono alcuni passi falsi da riscattare, scrive il quotidiano.