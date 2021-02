Il Secolo XIX: "Cantieri aperti, non solo Bogliasco. Il Doria inizia a pianificare il futuro"

"Cantieri aperti, non solo Bogliasco. Il Doria inizia a pianificare il futuro". Così Il Secolo XIX all'interno della propria sezione sportiva: la società blucerchiata, spiega il quotidiano, si sta adoperando per far ripartire i lavori al centro tecnico. E la classifica serena consente di anticipare le mosse per la prossima stagione: i nodi principali da sciogliere sono le scadenze di Ranieri e del suo staff (in caso di partenza del tecnico romano il primo nome, ad ora, sembra essere quello di Mihajlovic), dei dirigenti e di alcuni giocatori, primo tra tutti Quagliarella, ben consapevole che l'offerta che riceverà sarà decisamente al ribasso.