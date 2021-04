Il Secolo XIX in apertura: "Per Genoa e Samp pareggi con tanti rimpianti"

In apertura sull'edizione odierna de Il Secolo XIX c'è spazio per i risultati ottenuti ieri dalle due genovesi: "Per Genoa e Samp pareggi con tanti rimpianti", si legge. Nel bicchiere mezzo pieno - sottolinea il quotidiano - ci sono due pareggi importanti in chiave classifica. Ma a prevalere è il bicchiere mezzo vuoto, perché si tratta di due vittorie mancate: entrambe, infatti, si sono fatte raggiungere (rispettivamente da Fiorentina e Milan) dopo essere passate in vantaggio.