Il Secolo XIX: "La Samp vince 1 a 0. Quagliarella sigilla il nono posto"

"La Samp vince 1 a 0, Quagliarella sigilla il nono posto", si legge stamane in taglio laterale su Il Secolo XIX. Con un rigore di Fabio Quagliarella nei minuti finali di gara, la Sampdoria supera l'Udinese e mette al riparo il nono posto in classifica. Per l'attaccante blucerchiato sono 499 presenze in Serie A, con 176 reti: due in meno di Boniperti.