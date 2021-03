Il Secolo XIX: "Matteo Ricci, un Nazionale in scadenza. Può lasciare lo Spezia a zero"

vedi letture

Come riporta Il Secolo XIX, ci sarebbe anche la Sampdoria su Matteo Ricci, in scadenza e con le trattative per il rinnovo al momento incagliate. Il suo agente Moretti sta iniziando a guardarsi in giro e il giocatore sarebbe nel mirino, oltre che della Sampdoria, anche della Fiorentina.