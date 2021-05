Il Secolo XIX: "Ranieri a Udine per vincere e blindare il nuovo contratto"

Ultimo impegno stagionale in trasferta per la Sampdoria. La squadra di Claudio Ranieri scenderà in campo alle 15 alla Dacia Arena per affrontare l'Udinese con l'obiettivo di cercare di raggiungere quota 52 punti. Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Secolo XIX: "Ranieri a Udine per vincere e blindare il nuovo contratto".