Il Secolo XIX: "Samp destinata a vivacchiare. Spezia, l'impresa è possibile"

"Samp destinata a vivacchiare. Spezia, l'impresa è possibile". Questo il titolo che utilizza Il Secolo XIX nell'edizione odierna sul derby ligure di ieri sera. L'atteggiamento della squadra di Italiano è sempre propositivo, anche dopo i gol, mentre i blucerchiati non riescono a trovare continuità come se fossero destinati a vivacchiare nel limbo. Punti fondamentali in ottica salvezza per lo Spezia che si conferma squadra con identità molto precisa, che rientra nella categorie delle "giochiste".