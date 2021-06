Il Secolo XIX: "Samp, Ferrero punta su Dionisi, il tecnico rivelazione dell'Empoli"

Potrebbe essere giunto ad un punto di svolta il casting in casa Sampdoria per il prossimo tecnico blucerchiato. Il Secolo XIX oggi in edicola titola in prima pagina: "Samp, Ferrero punta su Dionisi, il tecnico rivelazione dell'Empoli". Scatto della Sampdoria su Alessio Dionisi. È emerso che il presidente Massimo Ferrero lunedì sera ha incontrato in prima persona in un ristorante di Roma il quarantunenne tecnico dell'Empoli, obiettivo numero uno della categoria "emergenti", alla presenza anche dell'agente dell'allenatore, Paolo Busardò. E al termine di un confronto durato fino al cuore della notte i due avrebbero già trovato un accordo, verosimilmente per le prossime tre stagioni.