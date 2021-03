Il Secolo XIX: "Samp, il futuro di Ranieri passa dalla coppia Quagliarella-Gabbiadini"

"Samp, il futuro di Ranieri passa dalla coppia Quagliarella-Gabbiadini", titola stamane Il Secolo XIX. Per il finale di stagione mister Ranieri potrà contare sulla coppia di attaccanti, che dovrebbe essere riproposta anche sabato contro il Milan. Contro il Torino ha funzionato benissimo, finché Gabbiadini ha avuto benzina nelle gambe: i due attaccanti si dividono bene le zone offensive, per sfruttare al meglio i rispettivi piedi forti. Entrambi amano giocare, nessuno dei due è una prima punta classica: un problema per chi ama gli attaccanti con determinate caratteristiche, ma non per Ranieri.