Il Secolo XIX: "Samp, saldati gli stipendi in anticipo. E Ranieri annulla il ritiro pre-Juve"

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica uno spazio ai blucerchiati al suo interno con il titolo seguente: "Samp, saldati gli stipendi in anticipo. E Ranieri annulla il ritiro pre-Juve". Ieri sono partiti i bonifici per saldare le mensilità di novembre e dicembre in anticipo rispetto alla scaenza del 16 febbraio. L'altra novità riguarda il Mugnaini che dopo le lamentele del tecnico e dei calciatori sarà rinsabbiato oggi come lo è stato già ieri per far respirare il terreno. Infine Ranieri ha deciso di cancellare il ritiro di venerdì sera all'Ac Hotel con i giocatori che potranno dormire a casa prima del match.