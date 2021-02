La Gazzetta dello Sport celebra Barella: "Centrocampista completo, segna con facilità disarmante"

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi celebra Barella: "Centrocampista completo, segna con facilità disarmante". Gli aggettivi per esaltare le prestazioni di Nicolò Barella sono praticamente esauriti. Un mix di qualità e personalità diverse rende Barella oggi un giocatore unico. Un centrocampista completo, capace di aggredire il portatore di palla con forza e un attimo dopo rifinire con dolcezza l’ultimo passaggio a ridosso dell’area di rigore. Lo vedi ovunque, generoso e indemoniato: va senza palla non appena trova un corridoio in cui infilarsi, ma poi si abbassa per costruire l’azione, offrendo lo scarico a un compagno. E va in raddoppio, soffoca le linee di passaggio costringendo spesso l’avversario a consegnargli il pallone. E adesso fa anche gol, con una facilità disarmante, come un attaccante aggiunto. Per capirci, tra i centrocampisti italiani nati dal gennaio 1997 in poi, solo lui e Federico Chiesa sono risultati decisivi in almeno 25 gol in Serie A. Con la rete di ieri Nicolò è arrivato a quota 11, mentre il conto degli assist è “fermo” a 14. Barella per molti anni è stato vittima di un equivoco. Troppo spesso si è esaltato il lavoro di rottura, ma Nicolò è molto di più. Con buona pace di chi pensava che fosse stato pagato troppo: oggi Barella è un tesoro nazionale.