La Gazzetta dello Sport: "Milan, Ibra e il rinnovo per giocare un altro anno in Champions"

"Milan, Ibra e il rinnovo per giocare un altro anno in Champions", titola stamane La Gazzetta dello Sport. Per chiudere il cerchio manca qualcosa: riportare il Milan nella grande Europa e iscriversi al registro dei cannonieri internazionali. Ecco l’aspirazione massima di Ibra: la Champions, di nuovo. In maglia rossonera, quella che Zlatan ha più amato e con cui intende chiudere la carriera. Il club lo sa, ricambia stima e affetto (tra Ibra e Maldini il rapporto è solido e senza alcuna tensione): se Ibra vorrà aggiungere un altro anno di gol alla sua storia, lo farà qui. Lo stipendio di Ibra oggi è di 7 milioni, ed è difficile immaginare che certi guadagni possano essere replicati anche nel 2021-22, quando Zlatan si avvierà verso i 41. Ma un accordo tra parte fissa e soliti bonus potrà essere raggiunto, tanto che dal club filtra una sensazione: in attesa di Gigio e Calhanoglu, l’eventuale prolungamento di Ibra potrà essere delle tre la trattativa meno laboriosa.