La Nazione: "Fiorentina, Prandelli riscopre le fasce e ora Callejon può ritrovare spazio"

"Fiorentina, Prandelli riscopre le fasce e ora Callejon può ritrovare spazio" scrive La Nazione. Per la prima volta da quando Prandelli è tornato in panchina è passato dal 3-5-1-1 al 4-4-2. Da qui in poi anche Callejon potrebbe avere più spazio, ma per inquadrare l’evoluzione bisogna ripartire dalla piccola svolta tattica di Benevento. L'ex Napoli, che fin qui ha avuto pochissimo spazio potrebbe trovare nuova linfa avendo alle spalle qualcuno che copre la fascia, potrebbe assomigliare un poco di più al vero Callejon. Anche la metà, andrebbe benissimo.