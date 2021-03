Tuttosport: "Da Ronaldo al magazziniere: alla Juve tutti credono ancora allo scudetto"

Per i giudizi più completi bisognerà attendere Lazio e Porto ma la vittoria con lo Spezia ha lasciato nuove consapevolezze in casa Juve. Scrive Tuttosport: "Da Ronaldo al magazziniere: alla Juve tutti credono ancora allo scudetto". C'è scetticismo attorno ai bianconeri ma questa sembra essere anche la forza del gruppo, che si autoricarica di convinzione grazie allo snobismo di chi sta attorno. La Juve non crede di essere tagliata fuori dalla lotta Scudetto e ci sono ancora ragioni per sperare. C'è il rientro di Paulo Dybala, passato da MVP del campionato a oggetto 'misterioso'. Alla Continassa lo pensano tutti, da CR7 ai magazzinieri: lo Scudetto è ancora possibile. Se la Juve trova i giusti ritmi può ancora condizionare la corsa Scudetto di Conte.