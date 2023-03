Tuttosport: "Difesa verso la conferma ma la Juve progetta: Scalvini apre la lista"

vedi letture

"Difesa verso la conferma ma la Juve progetta: Scalvini apre la lista" scrive Tuttosport. La Juventus potrebbe confermare in blocco il muro difensivo di questa stagione ma naturalmente si guarda attorno per puntellare ulteriormente la rosa. Il club bianconero potrebbe anticipare l'arrivo di un giovane e Scalvini, classe 2003 dell'Atalanta, potrebbe essere il profilo ideale. "Colpo caro, però, visto che il club bergamasco chiede 40 milioni e visto che la concorrenza è folta e tosta: si prepara già un Derby d’Italia tra la Juve e l’Inter, che devono però guardarsi dalla concorrenza dall’estero" ma occhio anche alla Premier e al Bayern. L'alternativa low cost è Smalling, in scadenza con la Roma, altrimenti occhio alle alternative già presenti in casa come Riccio della NextGen.