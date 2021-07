Tuttosport in apertura carica gli azzurri: "Siete tutti noi". La Juve punta su CR7 e Dybala

"Siete tutti noi", titola l'edizione odierna di Tuttosport, in riferimento alla gara degli azzurri contro il Belgio di questa sera. Mancini dovrebbe confermare l'11 degli ottavi con Chiesa per Berardi e Chiellini al posto di Acerbi per cercare di fermare Lukaku, in ottimo momento di forma.

Juventus - In taglio basso, spazio alle parole di Cherubini nella conferenza tenuta ieri in casa bianconera, dove la dirigenza ha delineato il futuro della Juve e gli obiettivi: "CR7 resta alla Juve e si riparte da Dybala". Agnelli torna sulla Superlega e auspica un dialogo aperto con l'UEFA per la riuscita del progetto.

Torino - "Toro, che ribaltone! Silurato anche Comi" riporta il quotidiano sempre in taglio basso. Via Bava e il segretario del vivaio D'Ambrosio, ma non solo. Le novità sono Bellino e Ludergnani. Intanto Cairo viene contestato a Milano.