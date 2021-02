Tuttosport in apertura su CR7 re dei social: "500 milioni di cuori"

L'apertura odierna di Tuttosport è dedicato al successo social di Cristiano Ronaldo: "500 milioni di cuori" scrive il quotidiano. Pazzesco successo per il giocatore della Juventus che sfonda il muro dei 500 milioni di followers sui social: è il numero uno al mondo. Georgina Rodriguez supera i 24 milioni. Inchiesta della Procura FIGC sulla rissa Agnelli-Conte. Juve a Napoli senza Arthur e Dybala, dubbio Bonucci.

Il successo - "Bayern padrone del mondo": di spalla c'è spazio per il trionfo del Bayern Monaco, vincitore del Mondiale per Club grazie all'1-0 sui messicani del Tigres. Sesto trofeo nel giro di un anno per i bavaresi.

Occhio Toro - "Belotti, il Milan alza il pressing": i rossoneri insistono per il Gallo. Il rinnovo con il Toro è in sospeso ma Cairo deve aggrapparsi al suo centravanti per conquistare la salvezza.

L'intervista - "Destro: Genoa, è solo l'inizio. Che entusiasmo con Ballardini!": parla l'attaccante del Genoa, rigenerato, autore di 8 gol in questo campionato e racconta i segreti della rinascita sua e del Grifone.