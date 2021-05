Tuttosport: "Inter-Oaktree, ci siamo. Poi Conte chiederà di tenere tutti i big"

"Inter-Oaktree, ci siamo. Poi Conte chiederà di tenere tutti i big", scrive stamane Tuttosport. Tra l'Inter e Oaktree Capital Management la trattativa è giunta all'ultimo miglio. Obiettivo è chiudere entro venerdì il prestito da 250 milioni e Zhang, una volta chiuso l'accordo, è pronto ad incontrare Conte per porre le basi del suo terzo anno in nerazzurro. Il tecnico chiederà alla proprietà un sacrificio, ovvero tenere tutti i big, sacrificando chi non è più funzionale. Ma sarà impossibile non ascoltare a priori eventuali offerte.