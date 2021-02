Tuttosport: "Juve trascinata da Ronaldo e Buffon, altro che non è un paese per vecchi"

vedi letture

"Juve trascinata da Ronaldo e Buffon, altro che non è un paese per vecchi". Questo il titolo che Tuttosport in edicola stamani dedica ai bianconeri. Due monumenti della longevità si stagliano imperiosi nella squadra di Pirlo. Il portoghese l'ha risolta contro il Crotone volando lassù dove osano le aquile, interrompendo un digiuno che durava da tre partite. Nel finale è salito in cattedra Buffon con indicazioni per mantenere inviolata la porta nella 654^a in A, primato storico nei cinque campionati europei più importanti. Ora per lui il rinnovo è tutt'altro che un'ipotesi remota.