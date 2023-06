Tuttosport: "Lazio-Salernitana, da Sprocati ad Akpa-Akpro: gli intrecci che agitano Lotito"

"Lazio-Salernitana, da Sprocati ad Akpa-Akpro: gli intrecci che agitano Lotito" scrive oggi Tuttosport in edicola. Indagine della Procura di Tivoli sul trust per la cessione della Salernitana.

Sono sette gli acquisti di calciatori della Salernitana finiti sotto la lente di ingrandimento, con l’operazione che riguarda l’attaccante Mattia Sprocati, tra i “casi limite” segnalati da una recente ricostruzione realizzata dal “Fatto Quotidiano”, con la procura tiburtina, che fa notare come “la sua cessione alla Ss Lazio Spa abbia contribuito in maniera determinante alla realizzazione di un risultato positivo per la Salernitana, con la chiusura del bilancio in un utile di 1.129.586 euro”. C’è poi il caso del centrocampista ivoriano, Jean-Daniel Akpa-Akpro passato dalla Salernitana alla Lazio per 13,4 milioni, ma valutato “solo” 600mila euro da transfermarkt.it.