Tuttosport: "Ricci e Ilic da sogno. La coppia ha preso in mano il Torino"

Su Tuttosport c'è chiaramente anche un ampio spazio dedicato al Torino. Il quotidiano si è concentrato sulla coppia di centrocampisti ormai inamovibile, composta da Samuele Ricci e Ivan Ilic. Il tecnico granata Juric si gode i suoi due centrocampisti, che negli allenamenti mirati dedicati alle conclusioni verso la porta si sono dimostrati fra i migliori. Il ventunenne Ricci piace tanto anche a Roberto Mancini, che gli ha permesso di esordire in Nazionale maggiore.

Proprio al termine dell'Europeo Under 21, in programma in Georgia e Romania, Ricci verrà nuovamente aggregato all'Italia dov'è considerato l'erede di Jorginho. Ricci però prima vuole portare in Europa il Torino, pronto ad alzare un muro e rinnovargli un contratto ad oggi in scadenza nel 2026 con tanto di adeguamento. Un altro pezzo importante è proprio il serbo, che oggi vale molto di più dei circa 17 milioni di euro sborsati dal Toro per acquistarlo dal Verona. La sintonia con Ricci, poi, ha messo in risalto le prestazioni del classe 2001. Quella del Toro, dunque, è una delle coppie di centrocampisti più forti del campionato. E Ivan Juric vuole tenersela stretta.