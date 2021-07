Tuttosport: "Ronaldo, Dybala, Locatelli. Cherubini si prende la Juve"

Ha glissato sull'argomento Ronaldo, Federico Cherubini, alla prima conferenza stampa che l'ha visto protagonista da nuovo d.s. della Juventus: "Non abbiamo ricevuto nessun segnale da parte di Ronaldo, in particolare al fatto che si debba necessariamente parlare di trasferimento". Sistemato momentaneamente il portoghese, il dirigente bianconero dovrà ora sbloccare i colloqui con Dybala, il cui rinnovo si è finora dimostrato complicato. La pista principe per il centrocampo - riferisce l'edizione odierna di Tuttosport - resta invece Manuel Locatelli: con il Sassuolo, come confermato da Carnevali in persona, se ne parlerà dopo l'Europeo. L'imperativo alla Continassa è tornare competitivi, in campionato e in Champions League.