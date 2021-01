Ibanez a Il Messaggero: "La Roma è una grande squadra e deve stare fra le prime"

In un'intervista esclusiva a Il Messaggero il difensore giallorosso Ibanez si è espresso così sulle aspettative che aveva della Roma prima di approdare nella Capitale: "La Roma è una grande squadra italiana e deve stare sempre tra le prime. Non è un caso se siamo lassù. Quando sono arrivato mi sono subito accorto delle qualità dei giocatori presenti, la Roma ha tanti nomi importanti e per questo motivo possiamo andare sempre più su. Se siamo tra i favoriti per lo scudetto? La Roma deve essere sempre tra le grandi. Se sono qui per me la Roma è la più grande squadra in Italia".