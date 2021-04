Ibra, avanti con il Milan fino a 40 anni. Gazzetta dello Sport: "Firma in settimana"

"Firma in settimana", così titola La Gazzetta dello Sport sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Sarà al centro del Milan anche per la prossima stagione, festeggerà i 40 anni con la maglia rossonera addosso, come Maldini e Costacurta. Rincorrerà nuovi record di gol e di presenze. Per la firma è questione di giorni, tutto dovrebbe concretizzarsi entro questa settimana, ma di fatto è già tutto pronto: la coppia Zlatan-Milan andrà avanti insieme per un altro anno, alle stesse condizioni attuali, sette milioni netti per dodici mesi. Il Milan avrà tempo per trovare un successore all'altezza, ma il presente passerà ancora da Ibrahimovic.