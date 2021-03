Ibra tra palco e realtà. Corriere della Sera: "Infortunio all'Olimpico, pronto per Sanremo"

Il Corriere della Sera evidenzia come la partita di Zlatan Ibrahimovic sia durata meno di un'ora. Un inizio rock dello svedese, con una voglia matta di segnare, poi a un certo punto comincia a toccarsi l'adduttore della gamba sinistra finché Pioli capisce che è meglio sostituirlo. Domani Ibra sarà in Riveira per la gran serata del debutto a Sanremo, prima però, appunto, un allenamento in accordo con lo staff milanista con un preparatore. Mercoledì tornerà a Milano per l'Udinese, unica delle cinque sere del Festival in cui Zlatan presenzierà in videocollegamento. Giovedì mattina il ritorno a Sanremo, nella cui serata si esibirà cantando con Mihajlovic. Venerdì e sabato la permanenza in Liguria per evitare troppi spostamenti, tornando poi domenica a disposizione del Milan per il Verona.