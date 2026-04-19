"Il braccio di ferro con il Gasp", il Corriere di Bergamo e l'1-1 dell'Atalanta: "Pareggio che serve a poco"
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"Il braccio di ferro con il Gasp: un pareggio che serve a poco": così il Corriere della Sera (edizione di Bergamo) descrive in prima pagina oggi, domenica 19 aprile 2026, l'1-1 dell'Atalanta in casa della Roma, di ieri sera. Poi si legge: "Ma il bicchiere è mezzo pieno verso la Coppa Italia". All'orizzonte infatti c'è la semifinale di ritorno contro la Lazio.
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