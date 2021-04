Il ciclo di Conte. Repubblica: "Prima lo scudetto, poi il rinnovo di contratto"

vedi letture

"Prima lo scudetto, poi il rinnovo di contratto" scrive La Repubblica nella sua sezione sportiva. Antonio Conte, salvo sorprese, sarà l'allenatore dell'Inter anche nella prossima stagione. In questo modo eguaglierà gli anni in panchina nel periodo juventino. Se rinnoverà l'accordo, ed è probabile che succederà, come allenatore sarà stato più interista che juventino. In casa Inter, il timore che Conte, vinto lo Scudetto possa salutare un po' come accaduto con Mourinho dopo la vittoria della Champions, c'è. Però in tempo di vacche magre in Europa l'ipotesi è improbabile. La speranza è che venga lasciato in pace da altri club o che se interpellato declini la proposta. Ora però prima lo Scudetto, poi il rinnovo.