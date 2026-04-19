Il Como stavolta delude, La Provincia in prima pagina: "Sassuolo alle spalle, ora su la testa"
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"Sassuolo è alle spalle. Como, adesso su la testa": così La Provincia in prima pagina oggi, domenica 19 aprile 2026, descrive il momento della squadra di Cesc Fabregas, reduce dal 2-1 subito al Mapei Stadium da parte della squadra di Fabio Grosso. "La brutta prestazione di venerdì scatena critiche e la Champions si allontana, ma il Como nelle coppe europee resta un sogno materializzabile. E martedì c'è di nuovo l'Inter".
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