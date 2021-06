Il cuore non basta. La Gazzetta dello Sport: "Azzurrini fuori a testa alta"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio anche all'Under 21. Un cuore enorme, un'emozione fortissima che scoppia vicino al 90', quando già sotto di due gol, e per due volte, Cutrone realizza il 3-3. Poi il Portogallo, che ha giocatori migliori, è stato più bravo e l'ha vinta ai supplementari sfruttando anche la superiorità numerica. Nicolato non riesce a vendicare la finale Under 19 nel 2018, ma esce a testa alta. Il nemico principale è stato Dany Mota, giocatore del Monza che ha realizzato una doppietta stupenda ed ha messo la sua firma sul passaggio del turno del Portogallo.