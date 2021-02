Il QS: "Atalanta eroica ma poco fortunata. I tifosi fuori dallo stadio un'altra nota stonata"

L'edizione odierna del QS definisce "eroica, ma poco fortunata" l'Atalanta vista in campo ieri contro il Real Madrid. Con l'uomo in meno per oltre ottanta minuti, i nerazzurri hanno ceduto soltanto nel finale a una bordata da fuori di Mendy. L'uno a zero non preclude il sogno qualificazione della Dea, anche se ovviamente servirà un'impresa a Valdebebas. Ma la vera nota stonata della serata, secondo il quotidiano, è stato il comportamento poco responsabile dei tifosi bergamaschi, che non hanno rispettato l'appello dell'ATS ad evitare assembramenti attorno allo stadio: tutto il contrario, perché ieri si è vista una marea umana nerazzurra. "Forse il dramma vissuto nella scorsa primavera è già stato dimenticato da troppi", la chiosa amara del quotidiano.